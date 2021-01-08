СМИ: Террорист Царнаев подал в суд на власти США

Отбывающий пожизненное заключение террорист Джохар Царнаев обвинил власти США в излишней строгости условий своего содержания и потребовал выплаты компенсации в размере 250 тысяч долларов, сообщает газета Boston Herald.

Как пишет издание, Царнаев, который содержится в самой строгой тюрьме США ADX Florence, пожаловался властям, что тюремщики отняли у него бандану и кепку, а душ разрешено принимать только три раза в неделю. По словам террориста, подобные условия негативно сказываются на его физическом и душевном состоянии.

По данным газеты, федеральный окружной суд пока не принял заявление Царнаева к рассмотрению, так как заключённому необходимо предоставить ещё ряд документов и оплатить пошлину в размере около 400 долларов.

Царнаев получил пожизненный срок за теракт на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года, когда в результате двух взрывов погибли три человека и более 260 были ранены. Во время задержания сотрудники полиции застрелили старшего брата Царнаева Тамерлана, а Джохар был ранен и арестован.

Летом 2015 года судьи признали Царнаева признали виновным по 30 пунктам и приговорили к смертной казни, сообщает Ura.ru. Спустя пять лет смертный приговор заменили на пожизненное заключение.

