Киевский вуз лишил Лукашенко звания почетного доктора наук

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко лишил президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почетного доктора наук, сообщает РИА Новости.

Лукашенко стал первым из 107 человек, кого университет лишил звания доктора наук.

Ректор университета Владимир Бугров отметил, что основанием для такого решения могут стать «нарушение прав человека» и «неуважение к государству Украина».

Более конкретной причиной случившегося можно назвать инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске, приведший к задержанию бывшего главного редактора оппозиционного белорусского Telegram-канала Романа Протасевича.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что ложное сообщение о минировании самолета в Берлине могло быть спровоцировано аналогичной историей, произошедшей в Белоруссии.

