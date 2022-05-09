Маршала Конева лишили статуса почетного гражданина Праги
Члены мэрии Праги приняли решение лишить звания почётного гражданина города маршала СССР Ивана Конева, сообщает Чешское ТВ.
Автором инициативы является пражский мэр Зденек Гржиб. Он пояснил коллегам, что данный статус следует рассматривать в историческом контексте, а также с учётом дальнейшего исторического развития Чехословакии, которое ранее, с идеологической точки зрения, допускало единую интерпретацию событий, а некоторые факты прежние власти скрывали или замалчивали.
Отмечается, что решение руководства мэрии Праги должно быть рассмотрено депутатами городского совета, однако большинство из них уже заявили, что готовы поддержать инициативу руководства.
Ранее жители Болгарии, вышедшие на митинг против поставок оружия Украине, помешали провокации у памятника Советской армии, сообщает РЕН ТВ.
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