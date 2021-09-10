СМИ: талибы захватили в Панджшере склад с техникой и оружием
Боевики запрещённого в России радикального движения «Талибан» захватили в мятежной провинции Панджшер большой склад с оружием и техникой, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из командиров радикалов.
Собеседник агентства рассказал, что среди захваченного есть вооружение ещё советских времен, а транспортировка всего оружия и техники в Кабул может занять несколько дней.
Ранее представитель Фронта национального сопротивления (ФНС) Афганистана Али Майсам Назари, заявил, что мятежники контролируют около 65% территории провинции Панджшер на севере страны.
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