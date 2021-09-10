СМИ: талибы захватили в Панджшере склад с техникой и оружием

Боевики запрещённого в России радикального движения «Талибан» захватили в мятежной провинции Панджшер большой склад с оружием и техникой, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из командиров радикалов.

Собеседник агентства рассказал, что среди захваченного есть вооружение ещё советских времен, а транспортировка всего оружия и техники в Кабул может занять несколько дней.

Ранее представитель Фронта национального сопротивления (ФНС) Афганистана Али Майсам Назари, заявил, что мятежники контролируют около 65% территории провинции Панджшер на севере страны.

