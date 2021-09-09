Фронт сопротивления в Афганистане заявил о контроле до 65% провинции Панджшер
Фронт национального сопротивления (ФНС) Афганистана контролирует около 65% территории провинции Панджшер на севере страны. Об этом заявил представитель ополченцев Али Майсам Назари в интервью телекомпании CNN.
«От 60% до 65% Панджшера находятся под нашим контролем. В Панджшере много дополнительных ущелий, порядка 15, и все они находятся под нашим контролем», — подчеркнул Назари.
Как отметил представитель сопротивления, движение «Талибан (террористическая организация, запрещена в РФ) захватило главную дорогу и центр провинции в результате тактического отступления ополченцев. Фронт сопротивления намерены отбить у радикалов эти территории.
Ранее ФНС обратился к международному сообществу, ООН и другим международным и региональным организациям с призывом остановить геноцид по вине талибов в Панджшере, пишет RT.
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