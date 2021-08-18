СМИ: Талибы избили журналистов в афганской провинции Нангархар

Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) избили журналистов местного телеканала Ariana News и агентства Pajhwok.

По данным агентства, инцидент произошел в городе Джелалабад в афганской провинции Нангархар. На журналистов напали, когда те пытались сделать репортаж о протестах в поддержку национального флага.

Ранее талибы обещали соблюдать свободу прессы в Афганистане. По словам представителя движения Забихуллы Муджахида, СМИ смогут продолжать работу в стране при соблюдении национальных интересов и ценностей ислама, отмечает RT.

