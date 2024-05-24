СМИ: Тайвань привел в готовность вооруженные силы на фоне военных учений Пекина
24 мая 202401:33
Вооруженные силы Тайваня приведены в режим боевой готовности, сообщает Associated Press.
По данным агентства, это произошло на фоне учений Китая в окрестностях острова. Тайвань поднял истребители в воздух и привел в боевую готовность ракетные, военно-морские и сухопутные войска.
Ранее в МИД КНР заявили, что Соединенным Штатам следует воздержаться от организации визитов членов конгресса на Тайвань, а если Вашингтон будет настаивать на своем, то будет нести полную ответственность за последствия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru