СМИ: Сын Байдена хочет подать в суд на Fox News за клевету

Он обвиняет телеканал в клевете, использовании его образа и публикацию полученных незаконным путем фотографий. Юридическая команда Хантера Байдена потребовала от его ведущих «сохранять документацию», которая может потребоваться во время разбирательства, а также снять с эфира юмористический инсценировочный судебный процесс, посвященный зарубежным деловым операциям сына президента.

Ранее стало известно, что суд против сына Байдена о хранении оружия начнется 3 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

