СМИ: Сын Байдена хочет подать в суд на Fox News за клевету
Сын президента США Хантер Байден пригрозил Fox News судом, сообщает портал Axios.
Он обвиняет телеканал в клевете, использовании его образа и публикацию полученных незаконным путем фотографий. Юридическая команда Хантера Байдена потребовала от его ведущих «сохранять документацию», которая может потребоваться во время разбирательства, а также снять с эфира юмористический инсценировочный судебный процесс, посвященный зарубежным деловым операциям сына президента.
Ранее стало известно, что суд против сына Байдена о хранении оружия начнется 3 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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