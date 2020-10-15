СМИ: Свыше 50 сирийских наемников погибли в Карабахе

Более 50 наемников из Сирии, завербованных при поддержке Турции, погибли во время вооруженных столкновений на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщает газета Washington Post.

Как отмечает газета, гибель сирийских боевиков может способствовать ввязыванию в конфликт внешних сил, включая Турцию и Россию.

По данным издания, тела погибших наемников были переданы родственникам на сирийско-турецком пограничном посту. Родственники уточнили, что боевикам обещали ежемесячную зарплату, а в Азербайджан они прилетели из южной части Турции.

Число погибших среди гражданского населения растет по мере того, как города и поселки в Нагорном Карабахе все чаще подвергаются обстрелам оружием, приобретенным у различных поставщиков, включая Турцию, Россию и Израиль. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в своем заявлении в пятницу сослалась на сообщения о том, что по меньшей мере 53 мирных жителя были убиты с момента начала боевых действий в прошлом месяце, включая детей.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «ни одна сторона не представила доказательств» использования Баку наемников в Нагорном Карабахе.

В то же время в МИД РФ заявляли о наличии данных об использовании Азербайджаном наемников из Сирии. Схожее заявление сделал и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, тогда же произошли первые боевые столкновения между Арменией и Азербайджаном. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об атаках на мирное население, ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию.

