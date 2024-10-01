СМИ: Сводный брат Обамы заявил, что он играет важную роль в управлении США
Сводный брат бывшего американского президента Барака Обамы Малик Обама заявил, что политик до сих пор управляет США и будет играть важную роль в случае победы кандидата от демократов Камалы Харрис, сообщает New York Post.
По данным издания, Малик Обама заявил, что Барак Обама причастен к выходу нынешнего президента США Джо Байдена из предвыборной гонки в июле. Брат политика отметил, что экс-президент общается с Харрис почти каждый день. Малик Обама назвал сводного брата «крайне высокомерным» и «фальшивым как змея».
Ранее стало известно, что Обама использует своих людей для управления предвыборной компанией Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru