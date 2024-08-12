СМИ: Обама тайно руководит предвыборной кампанией Харрис
Бывший американский лидер Барак Обама тайно руководит предвыборной кампанией вице-президента Камалы Харрис, сообщает The New York Post.
Он использует своих людей для управления, рассказал бывший спикер Палаты представителей от Республиканской партии Кевин Маккарти. «Обама переходит от управления Белым домом к управлению кампании Харрис», – указал Маккарти.
Издание отмечает, что к Харрис в скором времени присоединится рекламная фирма Джима Марголиса, которая также участвовала в продвижении Обамы во время выборов в 2008 году.
Ранее Барак и Мишель Обама поддержали кандидатуру Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru