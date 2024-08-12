СМИ: Обама тайно руководит предвыборной кампанией Харрис

Он использует своих людей для управления, рассказал бывший спикер Палаты представителей от Республиканской партии Кевин Маккарти. «Обама переходит от управления Белым домом к управлению кампании Харрис», – указал Маккарти.

Издание отмечает, что к Харрис в скором времени присоединится рекламная фирма Джима Марголиса, которая также участвовала в продвижении Обамы во время выборов в 2008 году.

Ранее Барак и Мишель Обама поддержали кандидатуру Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

