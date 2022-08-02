СМИ: Сухогруз с кукурузой из Одессы досмотрят в Стамбуле в среду

Судно с зерном было отправлено с Украины накануне в рамках соглашения страны, ООН, России и Турции о вывозе продовольствия. Сухогруз с 26 тоннами кукурузы идет под флагом Сьерра-Леоне, пишет РИА ФАН.

Ожидается, что днем корабль прибудет в Стамбул, отмечает телеканал «360».

«В среду ожидается его [сухогруза] досмотр с участием всех сторон, представленных в Координационном центре в Стамбуле», — сообщил собеседник РИА Новости.

