СМИ: Сухогруз с кукурузой из Одессы досмотрят в Стамбуле в среду
Сухогруз Razoni, который доставит кукурузу из порта Одессы в Ливан, досмотрят в Стамбуле в среду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Судно с зерном было отправлено с Украины накануне в рамках соглашения страны, ООН, России и Турции о вывозе продовольствия. Сухогруз с 26 тоннами кукурузы идет под флагом Сьерра-Леоне, пишет РИА ФАН.
Ожидается, что днем корабль прибудет в Стамбул, отмечает телеканал «360».
«В среду ожидается его [сухогруза] досмотр с участием всех сторон, представленных в Координационном центре в Стамбуле», — сообщил собеседник РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+10 824 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+6 077 / сут.
- В Литве заявили, что отсутствие российского газа укрепляет нацбезопасность стран
- СМИ: Китай вывел в море авианосцы перед визитом Пелоси на Тайвань
- В Красноярском крае арестовали сторонника украинских националистов за призывы к теракту
- СМИ: Сухогруз с кукурузой из Одессы досмотрят в Стамбуле в среду
- Россия и Камбоджа прорабатывают возможность перехода на расчеты в нацвалютах
- Венесуэльский депутат обвинил Британию в желании присвоить золотой запас республики
- В ЛНР сообщили о разрушении здания «Первомайскугля» из-за обстрела ВСУ
- СМИ: На Тайвань прибудет делегация США из шести человек во главе с Пелоси
- Юрист предупредил о новой схеме телефонного мошенничества со сменой номера
- Режим ЧС ввели в Калифорнии из-за вспышки оспы обезьян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru