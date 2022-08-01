Первое судно с зерном вышло из порта Одессы
Первое с начала российской специальной военной операции судно с зерном вышло из порта Одессы. Об этом сообщили в Министерстве обороны Турции.
Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженный кукурузой, утром в понедельник покинул одесский порт. Ожидается, что судно во вторник прибудет в Стамбул, отмечает RT.
Razoni вывозит зерно с Украины в рамках заключенной в июле продуктовой сделки. За судами, перевозящими продовольствие, будет следить представители стамбульского Совместного координационного центра, отмечает телеканал 360.
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