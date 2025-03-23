СМИ: Суд в Турции арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Суд в Турции арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщает телеканал «A Haber».

Отмечается, что это было сделано в рамках расследования дела о коррупции и мошенничестве. Известно, что Имамоглу подозревают в совершении махинаций на сумму 560 млрд турецких лир. По данным источника, политика заключили под стражу на время расследования.

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19 марта мэра Стамбула задержали по делу о коррупции, взяточничестве, подкупе, а также из-за якобы поддержки запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Политик отверг все обвинения. После этого на улицы крупнейших городов республики начали выходить митингующие в поддержку Имамоглу граждане, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в интервью НСН заметил, что политическое давление, оказываемое на Экрема Имамоглу, только повысит его рейтинг и лояльность к нему турецкого общества, к тому же сегодня его поддерживают курды и те, кто ранее поддерживал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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