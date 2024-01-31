СМИ: суд в США постановил не выплачивать Маску вознаграждение в $56 млрд от Tesla
В США суд штата Делавэр постановил не выплачивать миллиардеру, руководителю компании Tesla Илону Маску вознаграждение в 56 миллиардов долларов, сообщает CNBC.
По данным телеканала, выплата, которую Tesla одобрила в 2018 году, была самой крупной в корпоративной истории и сделала Маска самым богатым человеком в мире. Пакет выплат состоял из 12 траншей, которые перешли бы в собственность Маска, если бы рыночная капитализация Tesla выросла на 50 миллиардов долларов и компания достигла целевого уровня доходов.
Ранее стало известно, что Маск заработал $95,4 млрд в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru