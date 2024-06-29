СМИ: Суд в Боливии дал полгода предвартельного заключения мятежным генералам
Суд в Боливии приговорил к шести месяцам предварительного тюремного заключения задержанных лидеров попытки военного переворота. Об этом сообщает телеканал Bolivia TV.
«Хуанe Хосе Суниге, Хуану Арнесу и Эдисону Ираоле... назначили шестимесячное превентивное заключение в тюрьме Чончокоро», — отмечает СМИ.
Фигурантов заподозрили в терроризме и вооруженном покушении на безопасность и суверенитет страны.
Ранее группа военных во главе с Сунигой - бывшим командующим боливийской армией - заняла площадь Мурильо перед зданием правительства в Ла-Пасе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Президент Боливии Луис Арсе заявил, что эти действия были попыткой госпереворота. Глава государства привел к присяге новое руководство армии, которое приказало военным вернуться в свои подразделения.
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