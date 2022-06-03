МИД РФ выразил протест послу Шри-Ланки в связи с задержанием самолета «Аэрофлота»
МИД России выразил протест послу Шри-Ланки Дж. А. Лиянаге в связи с задержанием в республике самолета российской компании «Аэрофлот». Об этом сообщает на официальном сайте ведомства.
В российском ведомстве назвали решение безосновательным и призвали власти Шри-Ланки к урегулированию проблемы в ближайшее время, чтобы не испортить отношения между страна
Накануне власти Шри-Ланки задержали самолет Airbus A330 компании «Аэрофлот» из-за коммерческого спора с лизинговой компанией, суд запретил ему вылет до 16 июня. Россиян, которые должны были вернуться на этом рейсе в Москву, заселили в отель.
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