СМИ: суд против сына Байдена о хранении оружия начнется 3 июня

Сына американского лидера Хантера Байдена начнут судить по делу о нарушениях при хранении оружия, сообщает CNN.

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Суд начнется 3 июня текущего года.

53-летний Хантер Байден — первый в истории ребенок действующего президента США, которого привлекают к уголовной ответственности.

Ранее Хантер заявил, что намерен вести здоровый образ жизни ради того, чтобы его отец победил на предстоящих выборах главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ABC News / стоп-кадр
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