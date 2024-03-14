СМИ: суд против сына Байдена о хранении оружия начнется 3 июня
14 марта 202406:40
Сына американского лидера Хантера Байдена начнут судить по делу о нарушениях при хранении оружия, сообщает CNN.
Суд начнется 3 июня текущего года.
53-летний Хантер Байден — первый в истории ребенок действующего президента США, которого привлекают к уголовной ответственности.
Ранее Хантер заявил, что намерен вести здоровый образ жизни ради того, чтобы его отец победил на предстоящих выборах главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: суд против сына Байдена о хранении оружия начнется 3 июня
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru