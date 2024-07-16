СМИ: разведка США получила данные о том, что Иран планировал устранить Трампа

Однако согласно источникам, на данный момент нет никаких свидетельств того, что Томас Крукс, подозреваемый в недавней попытке на Дональда Трампа в Пенсильвании, имел отношение к этому заговору.

Телеканал отмечает, что вопрос о том, была ли предвыборному штабу Трампа передана эта информация, остается открытым.

Однако по информации CNN, Секретная служба неоднократно предупреждала Трампа о рисках, связанных с его намерением устраивать митинги на открытом воздухе. Источники телеканала сообщают, что эти предупреждения имели общий характер, передает «Радиоточка НСН».