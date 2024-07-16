СМИ: разведка США получила данные о том, что Иран планировал устранить Трампа

Разведывательные службы США получили данные о плане Ирана на «устранение» экс-президента Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, это побудило американские власти ужесточить меры безопасности для бывшего главы Белого дома.

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Однако согласно источникам, на данный момент нет никаких свидетельств того, что Томас Крукс, подозреваемый в недавней попытке на Дональда Трампа в Пенсильвании, имел отношение к этому заговору.

Телеканал отмечает, что вопрос о том, была ли предвыборному штабу Трампа передана эта информация, остается открытым.

Однако по информации CNN, Секретная служба неоднократно предупреждала Трампа о рисках, связанных с его намерением устраивать митинги на открытом воздухе. Источники телеканала сообщают, что эти предупреждения имели общий характер, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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