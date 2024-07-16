СМИ: разведка США получила данные о том, что Иран планировал устранить Трампа
Разведывательные службы США получили данные о плане Ирана на «устранение» экс-президента Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, это побудило американские власти ужесточить меры безопасности для бывшего главы Белого дома.
Однако согласно источникам, на данный момент нет никаких свидетельств того, что Томас Крукс, подозреваемый в недавней попытке на Дональда Трампа в Пенсильвании, имел отношение к этому заговору.
Телеканал отмечает, что вопрос о том, была ли предвыборному штабу Трампа передана эта информация, остается открытым.
Однако по информации CNN, Секретная служба неоднократно предупреждала Трампа о рисках, связанных с его намерением устраивать митинги на открытом воздухе. Источники телеканала сообщают, что эти предупреждения имели общий характер, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru