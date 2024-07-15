Мелания Трамп обратилась к гражданам США после покушения на мужа
Бывшая первая леди США Мелания Трамп обратилась в соцсети X к гражданам страны после покушения на мужа.
Она призвала американцев преодолеть политические разногласия и объединиться во имя мира. «Рассвет снова настал. Давайте воссоединимся. Сейчас», — заявила модель и дизайнер.
Супруга Дональда Трампа назвала монстром стрелявшего, который, по ее словам, разглядел в предпринимателе «бесчеловечную политическую машину». Мелания поблагодарила за работу сотрудников Секретной службы и правоохранительных органов.
Ранее у подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru