По данным издания, глава МИД Великобритании Иветт Купер отвергла предложение Франции и Италии о восстановлении прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию конфликта вокруг Украины.

Европейские страны опасаются, что их отодвигают на дальний план в мирном процессе, однако Лондон до сих пор считает, что именно Киев и Европа определяют условия завершения конфликта. Купер уверен, что давление на РФ должно усиливаться, а не ослабевать. Речь идет о санкциях и военной поддержке Киева.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия является европейской страной и крупнейшим европейским соседом ФРГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

