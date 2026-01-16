СМИ: Страны Европы раскололись по вопросу возобновления диалога с Путиным
Лондон выступил против возобновления диалога с Москвой, несмотря на позицию других европейских стран по этому вопросу, сообщает Politico.
По данным издания, глава МИД Великобритании Иветт Купер отвергла предложение Франции и Италии о восстановлении прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию конфликта вокруг Украины.
Европейские страны опасаются, что их отодвигают на дальний план в мирном процессе, однако Лондон до сих пор считает, что именно Киев и Европа определяют условия завершения конфликта. Купер уверен, что давление на РФ должно усиливаться, а не ослабевать. Речь идет о санкциях и военной поддержке Киева.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия является европейской страной и крупнейшим европейским соседом ФРГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
