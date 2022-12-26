СМИ: Стоимость ремонта «Северного потока» превышает $500 млн
Оператор «Северного потока» приступил к оценке стоимости восстановления трубы газопровода после взрывов. Об этом пишет газета New York Times.
По предварительным данным, оценка стоимости ремонта начинается с 500 миллионов долларов.
Ранее руководитель подразделения контрразведки полиции безопасности Швеции (СЭПО) Даниэль Стенлинг в интервью газете New York Times заявил, что у следствия нет конкретных улик по делу о ЧП на «Северных потоках».
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что расследование причин взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» продолжается, делать выводы о последствиях пока рано, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 335 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+5 577 / сут.
- СМИ: Стоимость ремонта «Северного потока» превышает $500 млн
- СМИ: Китай отменит карантин и откроет границы 8 января
- Жительница Екатеринбурга, убившая троих своих детей, оставила мужу письмо
- Политолог назвал ложью заявления ЕС о рекордных запасах газа
- Диетолог посоветовала, как выбрать рыбу к новогоднему столу
- Сенатор от Крыма объяснил назначение сексолога послом Украины в Болгарии
- Объявлены претенденты на кинопремию «Золотой орел»
- Минэкономразвития назначено исполнителем программы «Развитие туризма»
- Следствие требует арестовать замглавы управления цифровизации Росавиации
- В кабинете главы Росавиации провели обыск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru