СМИ: Стоимость ремонта «Северного потока» превышает $500 млн

Оператор «Северного потока» приступил к оценке стоимости восстановления трубы газопровода после взрывов. Об этом пишет газета New York Times.

По предварительным данным, оценка стоимости ремонта начинается с 500 миллионов долларов.

В Швеции назвали еще одну версию подрывов на «Северных потоках»

Ранее руководитель подразделения контрразведки полиции безопасности Швеции (СЭПО) Даниэль Стенлинг в интервью газете New York Times заявил, что у следствия нет конкретных улик по делу о ЧП на «Северных потоках».

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что расследование причин взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» продолжается, делать выводы о последствиях пока рано, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РемонтСеверный Поток
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