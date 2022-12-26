СМИ: Стоимость ремонта «Северного потока» превышает $500 млн

Ранее руководитель подразделения контрразведки полиции безопасности Швеции (СЭПО) Даниэль Стенлинг в интервью газете New York Times заявил, что у следствия нет конкретных улик по делу о ЧП на «Северных потоках».

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что расследование причин взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» продолжается, делать выводы о последствиях пока рано, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

