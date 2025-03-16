СМИ: Starbucks выплатит доставщику 50 млн долларов за ожоги

Сеть кофеин Starbucks обязали выплатить 50 млн долларов доставщику, который обжегся из-за пролитого напитка, сообщает CNN.

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Это случилось в 2020 году в Лос-Анджелесе. Мужчина купил напиток в автокафе и пролил его себе на колени, так как крышка была неплотно закрыта. Из-за травмы пострадавшему понадобилось несколько операций по пересадке кожи.

Starbucks выразила сочувствие, но сообщила о намерении обжаловать приговор.

Ранее стало известно, что Starbucks хочет вернуться в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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