СМИ: Starbucks выплатит доставщику 50 млн долларов за ожоги

Это случилось в 2020 году в Лос-Анджелесе. Мужчина купил напиток в автокафе и пролил его себе на колени, так как крышка была неплотно закрыта. Из-за травмы пострадавшему понадобилось несколько операций по пересадке кожи.

Starbucks выразила сочувствие, но сообщила о намерении обжаловать приговор.

Ранее стало известно, что Starbucks хочет вернуться в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

