СМИ: Starbucks выплатит доставщику 50 млн долларов за ожоги
16 марта 202504:33
Сеть кофеин Starbucks обязали выплатить 50 млн долларов доставщику, который обжегся из-за пролитого напитка, сообщает CNN.
Это случилось в 2020 году в Лос-Анджелесе. Мужчина купил напиток в автокафе и пролил его себе на колени, так как крышка была неплотно закрыта. Из-за травмы пострадавшему понадобилось несколько операций по пересадке кожи.
Starbucks выразила сочувствие, но сообщила о намерении обжаловать приговор.
Ранее стало известно, что Starbucks хочет вернуться в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru