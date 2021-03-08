СМИ: США запланировали кибератаки на Россию
США планируют в течение трех недель совершить киератаки на системы, связанные с российскими властями. Об этом пишет RT.
Отмечается, что источник New York Times сообщил журналистам, что об этих атаках станет известно российскому руководству, не внешнему миру.
Также собеседник издания добавил, что кибератаки будут совмещены с рядом экономических санкций и указом президента США Джо Байдена усилить защиту федеральных компьютерных сетей для защиты от потенциальных контратак.
Ранее президент Microsoft Брэд Смит назвал взлом программного обеспечения компании SolarWinds крупнейшей и наиболее сложной атакой в истории. Программами SolarWinds пользуются правительственные учреждения США и более 400 крупнейших американских компаний. Смит считает, что к атаке на SolarWinds причастная российская разведка.
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