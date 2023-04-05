Военно-промышленные корпорации США объединились для создания самолета «судного дня»
Крупнейшие военно-промышленные компании США Northrop Grumman, Lockheed Martin и Raytheon объединились для участия в тендере на создание самолета «судного дня» E-XX. Об этом сообщило издание Defense News.
Предполагается, что новая техника придет на смену 16 командно-штабным самолетам E-6B Mercury американских Военно-морских сил. В их задачи, в частности, будет входить управление и связь морской компоненты стратегических сил США на случай ядерной войны.
Сообщается, что E-XX будет создан на основе Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules. Корпорация Raytheon предоставит системы связи для нового самолета, а Northrop Grumman интегрирует системы управления и вооружения E-XX.
Ранее Киев направил запрос в Хельсинки с целью начать трехсторонние консультации с представителями США о поставках на Украину финских истребителей F/A-18 Hornet американского производства. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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