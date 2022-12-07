10 российских компаний внесены США в санкционный список
Белый дом внёс в новый санкционный список 24 компании в связи с действиями, направленными против нацбезопасности или иностранных политических интересов США. Об этом сообщили в американском министерстве торговли, передает РИА Новости.
Как уточняется, в отношении этих предприятий будут применены экспортные ограничения.
В перечне 10 российских компаний, а также фирмы из ОАЭ, Швейцарии, Латвии и Сингапура.
В санкционный список США, в частности, попали «Русэлектроникс» и «Милур».
Ранее США ввели санкции в отношении российского разработчика микросхем «ПКК Миландр», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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