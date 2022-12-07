10 российских компаний внесены США в санкционный список

Белый дом внёс в новый санкционный список 24 компании в связи с действиями, направленными против нацбезопасности или иностранных политических интересов США. Об этом сообщили в американском министерстве торговли, передает РИА Новости.

Как уточняется, в отношении этих предприятий будут применены экспортные ограничения.

США ввели санкции против связанных с Россией физических и юридических лиц

В перечне 10 российских компаний, а также фирмы из ОАЭ, Швейцарии, Латвии и Сингапура.

В санкционный список США, в частности, попали «Русэлектроникс» и «Милур».

Ранее США ввели санкции в отношении российского разработчика микросхем «ПКК Миландр», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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