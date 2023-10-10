СМИ: США в состоянии совместить военную помощь Израилю и Украине
10 октября 202303:06
Американские власти в состоянии совместить военную помощь Израилю с продолжением поддержки Киева и поддержанием собственной обороноспособности, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в оборонном истеблишменте США.
По его словам, также Вашингтон готов сохранить глобальную боеготовность.
Ранее американский президент Джо Байден распорядился оказать Израилю дополнительную помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru