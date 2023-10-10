СМИ: США в состоянии совместить военную помощь Израилю и Украине

Американские власти в состоянии совместить военную помощь Израилю с продолжением поддержки Киева и поддержанием собственной обороноспособности, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в оборонном истеблишменте США.

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По его словам, также Вашингтон готов сохранить глобальную боеготовность.

Ранее американский президент Джо Байден распорядился оказать Израилю дополнительную помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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