Байден распорядился оказать Израилю дополнительную помощь

Президент США Джо Байден отдал распоряжение об оказании дополнительной помощи Израилю в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении американской администрации.

В ХАМАС отказались идти на перемирие с Израилем

«Президент распорядился оказать дополнительную помощь Израилю перед лицом беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС», - отметил Белый дом.

В администрации президента США не уточнили, какую конкретно помощь Вашингтон предоставит Тель-Авиву.

Эскалация в Израиле началась утром 7 октября. Боевики палестинской организации ХАМАС вторглись на территорию страны. Погибли более 600 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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