Байден распорядился оказать Израилю дополнительную помощь
Президент США Джо Байден отдал распоряжение об оказании дополнительной помощи Израилю в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении американской администрации.
«Президент распорядился оказать дополнительную помощь Израилю перед лицом беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС», - отметил Белый дом.
В администрации президента США не уточнили, какую конкретно помощь Вашингтон предоставит Тель-Авиву.
Эскалация в Израиле началась утром 7 октября. Боевики палестинской организации ХАМАС вторглись на территорию страны. Погибли более 600 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru