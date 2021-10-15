СМИ: США в ноябре откроют границы для полностью вакцинированных туристов
Власти США приняли решение с 8 ноября разрешить въезд в страну полностью вакцинированным туристам, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Собеседник агентства заявил, что воздушные и наземные границы откроют для прошедших полный курс вакцинации путешественников из более чем 30 стран, правда не уточнил, каких именно.
Ранее правительство Финляндии объявило, что с 18 октября будет открыт пассажирский железнодорожный пункт пропуска «Вайниккала» на границе с Россией, сообщает RT.
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