СМИ: США управляют сети организаций Сороса

США управляет миллиардер Джордж Сорос через сети своих организаций, на это указывают действия президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом пишет обозреватель Брайан Каменкер в своем материале для American Thinker.

В США назвали Байдена «прогнившим» и «недееспособным» политиком

Журналист высказал мнение, что Байден страдает «явным слабоумием» и не мог самостоятельно подписать «радикальные» указы, спровоцировавшие разрушительную инфляцию, иммиграционный и энергетический кризисы, «террор» населения.

«Все указывает на причастность к этому сети организаций Сороса. Люди там чрезвычайно умны и опытны, они страстно ненавидят Америку, они шли к этому в течение нескольких десятилетий, и у них есть доступ к несметным богатствам и влиянию», — подчеркнул Каменкер.

Обозреватель считает, что Байден пришел к власти благодаря масштабным скоординированным усилиям по подрыву избирательного процесса в Соединенных Штатах с вовлечением миллиардов долларов и самых влиятельных корпораций и политических организаций.

«Не будет преувеличением сказать, что мы все пассажиры поезда, который мчится в ад. Если мы не остановим его в ближайшее время, пути назад уже не будет», — заключил Каменкер.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Джордж СоросСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры