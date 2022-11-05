СМИ: США управляют сети организаций Сороса
США управляет миллиардер Джордж Сорос через сети своих организаций, на это указывают действия президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом пишет обозреватель Брайан Каменкер в своем материале для American Thinker.
Журналист высказал мнение, что Байден страдает «явным слабоумием» и не мог самостоятельно подписать «радикальные» указы, спровоцировавшие разрушительную инфляцию, иммиграционный и энергетический кризисы, «террор» населения.
«Все указывает на причастность к этому сети организаций Сороса. Люди там чрезвычайно умны и опытны, они страстно ненавидят Америку, они шли к этому в течение нескольких десятилетий, и у них есть доступ к несметным богатствам и влиянию», — подчеркнул Каменкер.
Обозреватель считает, что Байден пришел к власти благодаря масштабным скоординированным усилиям по подрыву избирательного процесса в Соединенных Штатах с вовлечением миллиардов долларов и самых влиятельных корпораций и политических организаций.
«Не будет преувеличением сказать, что мы все пассажиры поезда, который мчится в ад. Если мы не остановим его в ближайшее время, пути назад уже не будет», — заключил Каменкер.
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