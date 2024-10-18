СМИ: США удвоят производство ракетных двигателей на фоне поставок ВСУ

Оборонно-промышленная компания из США Northrop Grumman намерена удвоить объемы производства ракетных двигателей, чтобы Пентагон мог восполнить запасы вооружений. Об этом пишет Defense One.

По данным издания, производитель будет выпускать 14 тысяч двигателей в год.

«Пентагон работает над заменой оружия, отправленного на Украину, и над восстановлением запасов для будущих войн», — отмечается в материале.

Defense One подчеркивает, что в последние четыре года Northrop Grumman ежегодно поставляла 5-6 тысяч ракетных двигателей для GMLRS. По словам старшего директора по двигательным системам компании Гордона Лопрести, теперь «спрос подталкивает» производителя к выпуску свыше 10 тысяч единиц продукции в год.

Между тем СМИ сообщили, что Пентагон намерен выделить $3,5 млрд корпорации Intel в рамках программы Secure Enclave для производства военных чипов.

