СМИ: Пентагон заказал у Intel военные чипы на $3,5 млрд
Пентагон выделит корпорации Intel $3,5 млрд в рамках программы Secure Enclave для производства военных чипов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Чипы будут использоваться в разведывательных целях и производиться в нескольких штатах, включая Аризону. Официальное объявление о контракте может состояться уже на следующей неделе.
После начала российской военной операции на Украине США наложили санкции, включая запрет на экспорт товаров двойного назначения, таких как микроэлектроника и полупроводники.
Санкционное давление также усилилось против Китая. В октябре 2022 года Минторг США ввел новые ограничения на поставки полупроводников и оборудования для их производства в Китай, чтобы предотвратить использование американских технологий для создания оружия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru