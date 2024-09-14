СМИ: Пентагон заказал у Intel военные чипы на $3,5 млрд

Пентагон выделит корпорации Intel $3,5 млрд в рамках программы Secure Enclave для производства военных чипов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Чипы будут использоваться в разведывательных целях и производиться в нескольких штатах, включая Аризону. Официальное объявление о контракте может состояться уже на следующей неделе.