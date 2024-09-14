СМИ: Пентагон заказал у Intel военные чипы на $3,5 млрд

Пентагон выделит корпорации Intel $3,5 млрд в рамках программы Secure Enclave для производства военных чипов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Чипы будут использоваться в разведывательных целях и производиться в нескольких штатах, включая Аризону. Официальное объявление о контракте может состояться уже на следующей неделе.

В сенате США на следующей неделе состоятся слушания о российских технологиях

После начала российской военной операции на Украине США наложили санкции, включая запрет на экспорт товаров двойного назначения, таких как микроэлектроника и полупроводники.

Санкционное давление также усилилось против Китая. В октябре 2022 года Минторг США ввел новые ограничения на поставки полупроводников и оборудования для их производства в Китай, чтобы предотвратить использование американских технологий для создания оружия, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ТехнологииСШАПентагон

Горячие новости

Все новости

партнеры