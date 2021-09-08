СМИ: США спонсировали изучение коронавирусов в Китае
США направили более 3 млн долларов на исследования коронавирусов в Китае. Об сообщает интернет-издание Intercept, ссылаясь на соответствующую документацию.
Как сообщает портал, в его распоряжении оказалось 900 страниц материалов со сведениями о финансировании со стороны США проводимых в Китае вирусологических исследований. В этих документах содержатся в том числе данные о гранте, в 2014–2019 годах выделенном по линии национальных институтов здоровья.
По данным портала, финансирование было направлено на исследование вероятности возникновения коронавирусов среди летучих мышей и их дальнейшей передачи человеку. Средства распределили между несколькими научными организациями, в числе которых Институт вирусологии в Ухане.
Intercept отмечает, что проект «призван помочь выяснить, какие факторы позволяют животным коронавирусам развиваться и проникать в человеческую популяцию через изучение разнообразия вирусов в критической группе животных (летучие мыши) в местах с высоким риском зарождения в очаге появления новых заболеваний (Китай)».
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