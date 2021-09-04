СМИ: США собираются судить за хакерские атаки задержанного в Швейцарии россиянина

Россиянина подозревают в организации хакерских атак на серверы Демократической партии США. Также издание напоминает об обвинениях Клюшина по делу об инсайдерской торговле ценными бумагами совместно с другим соотечественником, Иваном Ермаковым, отмечает ТАСС.

«Материалы уголовного дела, рассматриваемого в окружном суде штата Массачусетс, были засекречены. Американские федеральные обвинители сообщают лишь, что подтвердить или опровергнуть факт существования этого дела невозможно. Это довольно необычно, поскольку господин Клюшин обвиняется в инсайдерской торговле, а подобная информация обычно широко освещается в США», — отмечает адвокат Клюшина Оливер Сирик.

Напомним, Клюшин является учредителем компании «М13» в сфере информационных технологий в области медиамониторинга.

Федеральное управление юстиции Швейцарии в конце августа отклонило запрос России об экстрадиции бизнесмена Владислава Клюшина.

