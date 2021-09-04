СМИ: США собираются судить за хакерские атаки задержанного в Швейцарии россиянина
В США могут осудить бизнесмена Владислава Клюшина за организацию попыток оказать влияние на президентские выборы в США в 2016 году, пишет The Times. Клюшина задержали в марте 2021 года в Швейцарии по запросу властей США.
Россиянина подозревают в организации хакерских атак на серверы Демократической партии США. Также издание напоминает об обвинениях Клюшина по делу об инсайдерской торговле ценными бумагами совместно с другим соотечественником, Иваном Ермаковым, отмечает ТАСС.
«Материалы уголовного дела, рассматриваемого в окружном суде штата Массачусетс, были засекречены. Американские федеральные обвинители сообщают лишь, что подтвердить или опровергнуть факт существования этого дела невозможно. Это довольно необычно, поскольку господин Клюшин обвиняется в инсайдерской торговле, а подобная информация обычно широко освещается в США», — отмечает адвокат Клюшина Оливер Сирик.
Напомним, Клюшин является учредителем компании «М13» в сфере информационных технологий в области медиамониторинга.
Федеральное управление юстиции Швейцарии в конце августа отклонило запрос России об экстрадиции бизнесмена Владислава Клюшина.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 780 / сут.
Умерли
186 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+18 737 / сут.
- СМИ: США собираются судить за хакерские атаки задержанного в Швейцарии россиянина
- Российские паралимпийцы удостоены десяти наград в предпоследний день состязаний
- В Афганистане талибы* применили слезоточивый газ против митингующих женщин
- Захарова назвала посольства стран, участвовавших в спонсировании проектов Навального
- Собянин рассказал о востребованности бесплатных пересадок у москвичей
- «В жару и в стужу жгучую». В России спорят о влиянии климата на здоровье
- Названа стоимость путешествия из Москвы на Камчатку в 2022 году
- Доктор Мясников рассказал о преимуществах натуральных витаминов перед синтетическими
- Российские лучники принесли России золото на Паралимпиаде в Токио
- В Дагестане найдено тело пятого погибшего при сходе селевого потока
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru