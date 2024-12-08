СМИ: США считают, что правление Асада может закончиться через несколько дней
8 декабря 202408:02
Сотрудники администрации американского президента Джо Байдена следят за военными действиями в Сирии, сообщает CNN.
По данным телеканала, они считают, что правление сирийского президента Башара Асада может закончиться в течение считанных дней. Возможно, к следующей неделе режим Асада потеряет влияние.
Собеседники телеканала считают, что успех сирийских боевиков связан с отсутствием достаточного сопротивления правительственных сил.
Ранее стало известно, что Асад просит США помочь в борьбе с террористами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru