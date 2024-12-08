СМИ: США считают, что правление Асада может закончиться через несколько дней

Сотрудники администрации американского президента Джо Байдена следят за военными действиями в Сирии, сообщает CNN.

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По данным телеканала, они считают, что правление сирийского президента Башара Асада может закончиться в течение считанных дней. Возможно, к следующей неделе режим Асада потеряет влияние.

Собеседники телеканала считают, что успех сирийских боевиков связан с отсутствием достаточного сопротивления правительственных сил.

Ранее стало известно, что Асад просит США помочь в борьбе с террористами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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