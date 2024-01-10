СМИ: США сбили 24 ракеты и дрона хуситов в Красном море

ВМС США сбили 24 ракеты и беспилотника, запущенных движением «Ансар Аллах» с территории Йемена. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников Пентагона.

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«Мы можем подтвердить, что атака хуситов произошла сегодня недалеко от южной части Красного моря», — указал один из собеседников телеканала.

Отмечается, что в борьбе с ракетами и дронами были задействованы три эсминца. Действия американских военных стали ответом на «одно из крупнейших» нападений хуситов. В результате атак американские корабли не получили повреждений, никто не пострадал, пишет RT.

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Фото: Соцсети/USNavyEurope
ТЕГИ:ЙеменВМС США

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