СМИ: США сбили 24 ракеты и дрона хуситов в Красном море
10 января 202408:49
ВМС США сбили 24 ракеты и беспилотника, запущенных движением «Ансар Аллах» с территории Йемена. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников Пентагона.
«Мы можем подтвердить, что атака хуситов произошла сегодня недалеко от южной части Красного моря», — указал один из собеседников телеканала.
Отмечается, что в борьбе с ракетами и дронами были задействованы три эсминца. Действия американских военных стали ответом на «одно из крупнейших» нападений хуситов. В результате атак американские корабли не получили повреждений, никто не пострадал, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru