СМИ: США сбили 24 ракеты и дрона хуситов в Красном море

«Мы можем подтвердить, что атака хуситов произошла сегодня недалеко от южной части Красного моря», — указал один из собеседников телеканала.

Отмечается, что в борьбе с ракетами и дронами были задействованы три эсминца. Действия американских военных стали ответом на «одно из крупнейших» нападений хуситов. В результате атак американские корабли не получили повреждений, никто не пострадал, пишет RT.

