СМИ: Maersk приостановит транзиты в Красном море из-за атак хуситов
Датская судоходная компания Maersk сообщила, что приостановит на двое суток транзиты в Красном море на фоне атак со стороны йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы), передает телеканал DR.
Компания оценит ситуацию с безопасностью в Красном море. Все транзиты в ближайшие 48 часов откладываются, сообщил телеканал.
Ранее датская компания утверждала, что готовится возобновить транзиты через Красное море. Заявление сделано после начала операции операции США против хуситов «Страж процветания».
В воскресенье, 31 декабря, Центральное командование США сообщило, что судно Maersk подверглось атаке со стороны хуситов. Американские вертолеты потопили три катера йеменского движения, отмечает «Радиоточка НСН».
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