СМИ: США разместят в Румынии несколько боевых истребителей F-16

Соединенные Штаты планируют разместить в Румынии несколько боевых истребителей F-16, сообщает Radio Romania International, ссылаясь на договоренность румынского МИД и Госдепа США.

«Спираль смерти!»: Зеленский оказался в ловушке из-за провала ВСУ и угроз Запада

Уточняется, что размещение американских истребителей обусловлено нуждами миссии НАТО по охране воздушного пространства.

Ранее обозреватель 19FortyFive Майя Карлин писал, что обещанные Украине западные истребители F-16 не смогут противостоять российским средствам противовоздушной обороны.

Министр обороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, заявлял, что военные страны могут начать использовать американские воздушные суда весной 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:РумынияСШАИстребителиСамолетыНАТО

Горячие новости

Все новости

партнеры