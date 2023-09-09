СМИ: США разместят в Румынии несколько боевых истребителей F-16
Соединенные Штаты планируют разместить в Румынии несколько боевых истребителей F-16, сообщает Radio Romania International, ссылаясь на договоренность румынского МИД и Госдепа США.
Уточняется, что размещение американских истребителей обусловлено нуждами миссии НАТО по охране воздушного пространства.
Ранее обозреватель 19FortyFive Майя Карлин писал, что обещанные Украине западные истребители F-16 не смогут противостоять российским средствам противовоздушной обороны.
Министр обороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, заявлял, что военные страны могут начать использовать американские воздушные суда весной 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru