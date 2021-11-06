СМИ: США рассмотрят возможность неприменения ядерного оружия первыми
Команда президента США Джо Байдена по национальной безопасности намерена рассмотреть условия, при которых американская сторона может взять обязательство не применять ядерное оружие первыми. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники в Белом доме.
По данным издания, помощники Байдена также изучат возможность объявить сдерживание ядерного конфликта «единственной целью» ядерного арсенала США, подчеркнув, что не намерены использовать его в ответ на военные действия или другое стратегическое нападение. Пентагон выступает против такого использования ядерного вооружения из-за предполагаемого «наращивания вооружений Россией и Китаем».
Газета отмечает, что принятие новых обязательств ознаменовало бы отход от текущей позиции США, согласно которой американский ядерный арсенал призван сдерживать ядерное и неядерное нападение, а Вашингтон сохраняет за собой право нанесения ядерного удара первыми.
Ожидается, что вопросы по ядерному вооружению обсудят в ноябре на совещании Совета национальной безопасности Белого дома, а в январе 2022 года Байден выберет из предложенных вариантов и утвердит ядерную доктрину США.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,7 млн+40 735 / сут.
Умерли
244 тыс.+1 192 / сут.
Выздоровели
7,5 млн+28 605 / сут.
- Роспотребнадзор: Диагностировать коронавирус можно только с помощью теста
- СМИ: США рассмотрят возможность неприменения ядерного оружия первыми
- Бразильская певица Марилия Мендонса погибла в авиакатастрофе
- Юрист перечислила запрещенные к хранению в квартирах предметы
- СМИ назвали цели визита директора ЦРУ в Москву
- Эксперт назвал главные признаки взлома смартфона
- На Украине заявили о подготовке к веерным отключениям электричества
- Ученые заявили о пользе витамина C при тяжелой форме COVID-19
- Немецкие экологи потребовали остановить сертификацию «Северного потока-2»
- Pfizer сообщила об эффективности своего лекарства от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru