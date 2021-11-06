СМИ: США рассмотрят возможность неприменения ядерного оружия первыми

По данным издания, помощники Байдена также изучат возможность объявить сдерживание ядерного конфликта «единственной целью» ядерного арсенала США, подчеркнув, что не намерены использовать его в ответ на военные действия или другое стратегическое нападение. Пентагон выступает против такого использования ядерного вооружения из-за предполагаемого «наращивания вооружений Россией и Китаем».

Газета отмечает, что принятие новых обязательств ознаменовало бы отход от текущей позиции США, согласно которой американский ядерный арсенал призван сдерживать ядерное и неядерное нападение, а Вашингтон сохраняет за собой право нанесения ядерного удара первыми.

Ожидается, что вопросы по ядерному вооружению обсудят в ноябре на совещании Совета национальной безопасности Белого дома, а в январе 2022 года Байден выберет из предложенных вариантов и утвердит ядерную доктрину США.

