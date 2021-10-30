СМИ: Союзники США выступили за возможность превентивного ядерного удара по России

По данным газеты, из-за «намеренно расплывчатой» ядерной политики США теоретически могут нанести упреждающий удар, поэтому союзники Соединенных Штатов чувствуют себя защищенными. Однако сейчас Белый дом анализирует позицию страны по применению ядерного оружия, как ожидается, обзор завершат к концу года.

Как отмечает издание, Вашингтон разослал союзникам анкету с вопросами об их оценке изменений в американской ядерной политике. Большая часть, в том числе Великобритания, Франция, Германия, Япония и Австралия, выступили против любы перемен в этой сфере. Отмечается, что союзники Соединенных Штатов опасаются перехода к принципу «единственной цели», предусматривающему использование ядерного оружия только при конкретных обстоятельствах.

