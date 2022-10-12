СМИ: США раскрыли данные об убийстве Дугиной в качестве предостережения Киеву
Раскрытые в США данные о причастности Украины к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной отчасти служат предупреждением Киеву избегать подобных провокаций. Об этом во пишет Politico, ссылаясь на источник.
Ранее газета The New York Times сообщила, что американские разведывательные службы считают представителей украинских властей причастными к убийству Дугиной. Российская журналистка погибла в августе в результате подрыва автомобиля в Подмосковье. По данным ФСБ, убийство совершила гражданка Украины Наталья Вовк, пишет «Свободная пресса».
Politico отмечает, что в отношениях Вашингтона и Киева возникла напряженность относительно того, как реагировать на военную операцию России. Власти США «были возмущены» подрывом авто Дугиной.
Как отметил осведомленный источник, обнародование информации о причастности Киева к инциденту отчасти должно было предупредить Украину, чтобы она не повторяла подобных провокационных действий.
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