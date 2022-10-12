СМИ: США раскрыли данные об убийстве Дугиной в качестве предостережения Киеву

Раскрытые в США данные о причастности Украины к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной отчасти служат предупреждением Киеву избегать подобных провокаций. Об этом во пишет Politico, ссылаясь на источник.

СМИ: Разведка США полагает, что за убийством Дугиной стоят власти Украины

Ранее газета The New York Times сообщила, что американские разведывательные службы считают представителей украинских властей причастными к убийству Дугиной. Российская журналистка погибла в августе в результате подрыва автомобиля в Подмосковье. По данным ФСБ, убийство совершила гражданка Украины Наталья Вовк, пишет «Свободная пресса».

Politico отмечает, что в отношениях Вашингтона и Киева возникла напряженность относительно того, как реагировать на военную операцию России. Власти США «были возмущены» подрывом авто Дугиной.

Как отметил осведомленный источник, обнародование информации о причастности Киева к инциденту отчасти должно было предупредить Украину, чтобы она не повторяла подобных провокационных действий.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:УбийствоУкраинаСША
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