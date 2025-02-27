СМИ: США пытались исключить из сделки фразы о гарантиях безопасности
Администрация американского лидера Дональда Трампа настойчиво пыталась исключить из сделки с Киевом по природным ресурсам фразы о гарантиях безопасности, сообщает The New York Times со ссылкой на чиновника Украины.
Утверждалось, что данная формулировка выходит за рамки переговоров о правах на добычу полезных ископаемых. Она была добавлена только в черновики в конце переговоров. Однако она не указывает на какие-либо определённые обязательства.
Ранее стало известно, что глава Украины Владимир Зеленский согласился на новые условия сделки с США по редкоземельным металлам. Соединенные Штаты отказались от требований на право на потенциальную выручку в размере $500 млрд от реализации ресурсов. При этом в финальной версии соглашения не упоминаются «гарантии безопасности» со стороны США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru