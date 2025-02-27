СМИ: США пытались исключить из сделки фразы о гарантиях безопасности

Администрация американского лидера Дональда Трампа настойчиво пыталась исключить из сделки с Киевом по природным ресурсам фразы о гарантиях безопасности, сообщает The New York Times со ссылкой на чиновника Украины.

Зеленский заявил, что не намерен вернуть США даже 10 центов

Утверждалось, что данная формулировка выходит за рамки переговоров о правах на добычу полезных ископаемых. Она была добавлена только в черновики в конце переговоров. Однако она не указывает на какие-либо определённые обязательства.

Ранее стало известно, что глава Украины Владимир Зеленский согласился на новые условия сделки с США по редкоземельным металлам. Соединенные Штаты отказались от требований на право на потенциальную выручку в размере $500 млрд от реализации ресурсов. При этом в финальной версии соглашения не упоминаются «гарантии безопасности» со стороны США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СШАУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры