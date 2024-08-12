СМИ: Иран подготовился атаковать Израиль, как перед нападением в апреле

Уровень подготовки иранских ракетных и беспилотных подразделений для атаки на Израиль достиг того же уровня, который наблюдался перед атакой на израильскую территорию в апреле 2024 года. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских и американских официальных лиц.

По информации портала, новые разведданные из США указывают на возможность того, что Иран может провести нападение на Израиль до запланированных на четверг переговоров о прекращении огня и освобождении заложников.