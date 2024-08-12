СМИ: Иран подготовился атаковать Израиль, как перед нападением в апреле
Уровень подготовки иранских ракетных и беспилотных подразделений для атаки на Израиль достиг того же уровня, который наблюдался перед атакой на израильскую территорию в апреле 2024 года. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских и американских официальных лиц.
По информации портала, новые разведданные из США указывают на возможность того, что Иран может провести нападение на Израиль до запланированных на четверг переговоров о прекращении огня и освобождении заложников.
Как сообщил высокопоставленный израильский чиновник, Иран явно демонстрирует свою готовность к «значительной атаке», утверждая, что она будет более масштабной по сравнению с нападением, проведенным в апреле.
В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он приехал на инаугурацию нового президента Ирана. ХАМАС обвинил Израиль и США в его смерти и пообещал ответные действия. Израиль отказался комментировать инцидент, передает «Радиоточка НСН».
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