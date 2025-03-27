СМИ: США приостанавливают выплаты в ВТО на 2025-2026 годы
США временно прекращают финансирование Всемирной торговой организации (ВТО) на 2025 и 2026 годы в рамках мер по сокращению государственных расходов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, 4 марта представитель США заявил на заседании ВТО, что страна приостанавливает платежи в бюджет организации за 2024 и 2025 годы до завершения пересмотра взносов в международные структуры. Сроки этого процесса пока не определены.
Один из источников агентства отметил, что в ВТО уже рассматривают альтернативные варианты финансирования на случай длительной паузы, отмечает издание «Профиль».
Согласно правилам ВТО, страны, не оплачивающие взносы более года, подпадают под штрафные санкции. По информации Reuters, США уже вошли в категорию злостных неплательщиков, что ограничивает их полномочия в организации, включая право на председательство и доступ к официальной документации, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России возбуждено дело по факту крушения батискафа в Египте
- Актриса Темнова внесена в список «Миротворца» из-за участия в событии в Крыму
- Путин призвал всерьез относиться к планам США заполучить Гренландию
- Путин поручил развивать массовый туризм в Арктике
- СМИ: США приостанавливают выплаты в ВТО на 2025-2026 годы
- Международные резервы России выросли до $650,4 миллиарда
- Актриса Неелова получила «Золотую маску» за вклад в развитие театрального искусства
- Первый полет полностью российского Superjet намечен на апрель
- Зеленский заявил об изменении условий соглашения с США по недрам
- Пашу Техника ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru