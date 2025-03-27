СМИ: США приостанавливают выплаты в ВТО на 2025-2026 годы

США временно прекращают финансирование Всемирной торговой организации (ВТО) на 2025 и 2026 годы в рамках мер по сокращению государственных расходов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, 4 марта представитель США заявил на заседании ВТО, что страна приостанавливает платежи в бюджет организации за 2024 и 2025 годы до завершения пересмотра взносов в международные структуры. Сроки этого процесса пока не определены.