СМИ: США приостанавливают выплаты в ВТО на 2025-2026 годы

США временно прекращают финансирование Всемирной торговой организации (ВТО) на 2025 и 2026 годы в рамках мер по сокращению государственных расходов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, 4 марта представитель США заявил на заседании ВТО, что страна приостанавливает платежи в бюджет организации за 2024 и 2025 годы до завершения пересмотра взносов в международные структуры. Сроки этого процесса пока не определены.

Власти США объявили о прекращении финансирования ряда СМИ

Один из источников агентства отметил, что в ВТО уже рассматривают альтернативные варианты финансирования на случай длительной паузы, отмечает издание «Профиль».

Согласно правилам ВТО, страны, не оплачивающие взносы более года, подпадают под штрафные санкции. По информации Reuters, США уже вошли в категорию злостных неплательщиков, что ограничивает их полномочия в организации, включая право на председательство и доступ к официальной документации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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