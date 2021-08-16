СМИ: США прекратили эвакуацию из Кабула из-за толп на взлетной полосе

Американские военные были вынуждены приостановить воздушную эвакуацию из аэропорта Кабула из-за собравшихся людей на взлетной полосе. Об этом сообщил телеканал Sky news со ссылкой на представителя США.

Отмечается, что на данный момент необходимо освободить взлетную полосу. Решение было принято на фоне гибели не менее пяти человек, передает ТАСС.