СМИ: США прекратили эвакуацию из Кабула из-за толп на взлетной полосе
Американские военные были вынуждены приостановить воздушную эвакуацию из аэропорта Кабула из-за собравшихся людей на взлетной полосе. Об этом сообщил телеканал Sky news со ссылкой на представителя США.
Отмечается, что на данный момент необходимо освободить взлетную полосу. Решение было принято на фоне гибели не менее пяти человек, передает ТАСС.
Не уточняется, когда полеты могут быть возобновлены.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямого эфира на странице своего сына Адама Кадырова в Instagram заявил, что из-за событий в Афганистане союзным государствам России необходимо укрепить границы. По его словам, США, несмотря на обещания никогда не выходить из Афганистана, придумали «очередную кукую-то аферу против мусульман», «бросили всех и сбежали».
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