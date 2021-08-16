«Американская афера». Кадыров прокомментировал события в Афганистане

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямого эфира на странице своего сына Адама Кадырова в Instagram заявил, что из-за событий в Афганистане союзным государствам России необходимо укрепить границы.

По его словам, США, несмотря на обещания никогда не выходить из Афганистана, придумали «очередную кукую-то аферу против мусульман», «бросили всех и сбежали».

«Поэтому нам, нашим союзным государствам надо укреплять границы, готовиться к худшему... нам не проблема, будет приказ - остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу», - подчеркнул Кадыров.

Ранее боевики запрещённого в России террористического движения «Талибан» объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о своей отставке и бежал из страны.

