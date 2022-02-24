СМИ: США предупредили Зеленского о вторжении Москвы в течение ближайших 48 часов

«Президент Украины предупреждён, что Россия с высокой вероятностью начнёт «вторжение» в течение 48 часов», — следует из сообщения издания.

Также отмечается, что утром 23 февраля «Россия нарушила воздушное пространство Украины, совершив непродолжительный полёт над Украиной, возможно, разведывательным самолётом».

Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик еще не означает, что война в регионе будет закончена, признание ДНР и ЛНР является победой, но только в одном сражении, заявил бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Если президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не проведут совместный саммит в ближайшее время, то вполне возможно начало Третьей мировой войны, но все зависит исключительно от политической воли лидеров, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

