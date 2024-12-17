СМИ: США предупредили банки Гонконга о рисках сотрудничества с Россией
Заместитель помощника министра финансов США Джесси Бейкер провел встречу с представителями ведущих финансовых учреждений Гонконга, чтобы предостеречь их от ведения бизнеса с Россией. Об этом сообщает издание Nikkei со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным собеседников издания, встреча состоялась в начале декабря. В ней приняли участие представители крупнейших банков, включая HSBC, Standard Chartered и Bank of China. Детали переговоров не раскрываются.
Nikkei отмечает, что предупреждение американского Минфина прозвучало на фоне усиливающегося давления со стороны США в отношении России, а также накануне возможного ужесточения санкций с приходом к власти республиканской администрации.
В ноябре Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) включило в санкционные списки более 50 российских банков, в том числе Газпромбанк, и около 40 регистраторов ценных бумаг. Помимо этого, Минфин США предупредил о риске вторичных санкций для зарубежных финансовых организаций, сотрудничающих с российской Системой передачи финансовых сообщений (СПФС), передает «Радиоточка НСН».
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