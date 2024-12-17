СМИ: США предупредили банки Гонконга о рисках сотрудничества с Россией

Заместитель помощника министра финансов США Джесси Бейкер провел встречу с представителями ведущих финансовых учреждений Гонконга, чтобы предостеречь их от ведения бизнеса с Россией. Об этом сообщает издание Nikkei со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников издания, встреча состоялась в начале декабря. В ней приняли участие представители крупнейших банков, включая HSBC, Standard Chartered и Bank of China. Детали переговоров не раскрываются.