СМИ: США предотвратили атаку беспилотников на свои войска в Ираке

Источники агентства уточнили, что дроны были перехвачены при попытке атаковать авиабазу Аль-Асад, где размещены американские войска.

Какую страну или группировку американцы считают ответственной за нападение, не уточняется. При этом источники Reuters утверждают, что атака на авиабазу Аль-Асад была предпринята через несколько часов после удара по больнице в секторе Газа.

Ранее Иордания после удара по больнице в секторе Газа решила отменить четырёхсторонний саммит, который был запланирован в Аммане. На встрече должен был присутствовать президент США Джо Байден, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

