СМИ: США предотвратили атаку беспилотников на свои войска в Ираке
США предотвратили атаку двух беспилотников на свой военный контингент в Ираке, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.
Источники агентства уточнили, что дроны были перехвачены при попытке атаковать авиабазу Аль-Асад, где размещены американские войска.
Какую страну или группировку американцы считают ответственной за нападение, не уточняется. При этом источники Reuters утверждают, что атака на авиабазу Аль-Асад была предпринята через несколько часов после удара по больнице в секторе Газа.
Ранее Иордания после удара по больнице в секторе Газа решила отменить четырёхсторонний саммит, который был запланирован в Аммане. На встрече должен был присутствовать президент США Джо Байден, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Центробанк остановил выпуск новой банкноты 1000 рублей
- СМИ: США предотвратили атаку беспилотников на свои войска в Ираке
- Дальность переданных Украине ракет ATACMS составляет 165 км
- Режим повышенной готовности ввели в Приморье из-за риска природных пожаров
- Движение «Исламский джихад» опровергло обвинения в ударе по больнице в Газе
- Средства ПВО сбили над российскими регионами 28 украинских беспилотников
- В Роскачестве ответили на сомнения в халяльности шоколада «Аленка»
- СМИ: Путина и Блинкена в Китае встретили по-разному
- Шесть беспилотников сбили над Белгородской областью
- В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru