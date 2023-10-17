WP: США отправят на Ближний Восток группировку из четырех тысяч военных

Соединенные Штаты направят к берегам Израиля группировку из четырех тысяч военнослужащих, пишет газета The Washington Post (WP).

Блинкен заявил, что атака ХАМАС на Израиль эквивалентна 10 терактам 11 сентября

В материале издания говорится, что группа готовности Bataan в составе четырех тысяч моряков и морских пехотинцев присоединится к флоту США у берегов Израиля. Газета ссылается на двух представителей Пентагона.

Решение США стало реакцией на обострение конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

Израиль ранее попросил США предоставить чрезвычайную помощь в размере $10 миллиардов. Белый дом намерен согласовать с Конгрессом сумму дополнительной финансовой поддержки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраильСША

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