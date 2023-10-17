WP: США отправят на Ближний Восток группировку из четырех тысяч военных

В материале издания говорится, что группа готовности Bataan в составе четырех тысяч моряков и морских пехотинцев присоединится к флоту США у берегов Израиля. Газета ссылается на двух представителей Пентагона.

Решение США стало реакцией на обострение конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

Израиль ранее попросил США предоставить чрезвычайную помощь в размере $10 миллиардов. Белый дом намерен согласовать с Конгрессом сумму дополнительной финансовой поддержки, передает «Радиоточка НСН».

