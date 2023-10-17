WP: США отправят на Ближний Восток группировку из четырех тысяч военных
Соединенные Штаты направят к берегам Израиля группировку из четырех тысяч военнослужащих, пишет газета The Washington Post (WP).
В материале издания говорится, что группа готовности Bataan в составе четырех тысяч моряков и морских пехотинцев присоединится к флоту США у берегов Израиля. Газета ссылается на двух представителей Пентагона.
Решение США стало реакцией на обострение конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.
Израиль ранее попросил США предоставить чрезвычайную помощь в размере $10 миллиардов. Белый дом намерен согласовать с Конгрессом сумму дополнительной финансовой поддержки, передает «Радиоточка НСН».
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